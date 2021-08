Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Cițu a declarat, intr-un discurs susținut luni la summitul “Platforma Crimeea”, ca Romania se alatura acestei initiative și ca susține ferm implementarea politicii de nerecunoaștere a anexarii ilegale a peninsulei de catre Rusia.

- Kremlinul a transmis la sfarsitul saptamanii trecute, prin vocea purtatorului sau de cuvant, Dmitri Peskov, ca apelurile care se aud de mai multe zile la canalele televiziunii de stat ruse ca Rusia 'sa ocupe noi teritorii ale Ucrainei' sau care cheama la 'lichidarea statalitatii ucrainene' nu reprezinta…

- Dupa ce tensiunile de pe direcția strategica sud-vest au crescut, Rusia a decis sa doteze gruparea de trupe din Crimeea cu cele mai moderne armamente. Intre altele, in peninsula au fost aduse tancuri modernizate T-72B3M. Aceste tancuri au fost introduse in dotarea Brigazii 126 Aparare de Coasta. Blindajul…

- Un medic militar ucrainean a fost ucis, iar un militar a fost ranit in atacuri ale unor combatati teroriști pro-rusi in Donbas, in estul tarii. Teroriștii pro-ruși au atacat duminica mai multe pozitii ale fortelor Kievului cu arme de foc, mitraliere si lansatoare de grenade, anunta pe Facebook…

- Exercitiul Sea Breeze 2021, coordonat de SUA și Ucraina cu participarea a 30 de state, incepe luni in Marea Neagra și in sudul Ucrainei, in ciuda protestelor Moscovei care a cerut anularea exercițiilor militare, relateaza Reuters citat de Agerpres . Sea Breeze 2021 este programat sa dureze doua saptamani,…

- Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) a explicat de ce cintarețul rus Filip Kirkorov reprezinta o amenințare la adresa securitații țarii. Despre acest lucru a anunțat UNIAN. Artistul și-a exprimat in repetate randuri sprijinul pentru anexarea Crimeei la Rusia și a numit peninsula parte a Federației…

- La un eventual consiliu NATO-Rusia, situatia din Ucraina este primul subiect ce ar fi discutat, a declarat, luni, Mircea Geoana, adjunctul secretarului general al NATO, adaugand ca in urma cu cateva zile a facut o propunere pentru o asemenea reuniune partii ruse, care a refuzat. "In ceea ce priveste…