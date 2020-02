Summitul dedicat viitorului buget multianual al UE s-a încheiat fără un acord (surse) Liderii celor 27 de state membre UE nu au reușit sa ajunga la un compromis, vineri, asupra viitorului buget multianual al UE, la finalul a doua zile de summit la Bruxelles, au informat mai multe surse europene, citate de AFP.

&"Nu exista un acord, nici o noua data pentru un nou summit&", a indicat una dintre surse.



Potrivit sursei, nu s-a ajuns la un acord din cauza divergențelor dintre țarile net contributoare si cele care au dorit mentinerea nivelului cheltuielilor.



UPDATE: Cancelarul german Angela Merkel a declarat, la finalul summitului, ca &"diferențele sunt înca prea… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

