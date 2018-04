Stiri pe aceeasi tema

- ​Autoritațile de la Seul au decis ca opreasca mesajele de propaganda la granția cu Coreea de Nord, cu cateva zile inaintea primului summit comun din ultimul deceniu. Decizia vine in contextul in care președintele american Donald Trump a avertizat ca criza nucleara este departe de a fi rezolvata, relateaza…

- Eurocontrol, organizatia europeana pentru securitate in navigatia aeriana, a emis marti o „alerta rapida" destinata companiilor, pentru estul Mediteranei, din cauza unor posibile atacuri cu racheta asupra Siriei in urmatoarele 72 de ore, transmit EFE si Reuters, citate de Agerpres.

- Uniunea Europeana a cerut, luni, Ungariei sa apere valorile si unitatea blocului comunitar, dupa victoria partiduluiu lui Viktor Orban, Fidesz, pe baza unui discurs anti-european, relateaza Reuters, citatade gandul.info..

- Ministrul Reunificarii, Cho Myong-gyon, citat de Reuters, a facut un anunt similar in aceesi zi, in Parlamentul de la Seul.Jocurile Olimpice se incheie pe 25 februarie, iar sud-coreenii si americanii au convenit sa amane manevrele pana dupa data respectiva. In schimb, Coreea de Nord a acceptat…

- Comisia Europeana a prezentat marti on strategie de aderare pentru sase tari balcanice intr-o tentativa de a recapata controlul unei zone care risca sa intre sub influenta Rusiei si a Chinei, scrie Reuters. Cele sase tari vizate sunt Albania, Bosnia, Kosovo, Macedonia, Muntenegru si Serbia.

- Pietele globale, aflate in a patra zi de scadere, au inregistrat pierderi cumulate de 4.000 de miliarde de dolari, totul la doar opt zile dupa ce traiau cresteri euforice si atingeau valori record, informeaza Reuters.

- Liderul Partidului Social-Democrat german (SPD), Martin Schulz, si-a exprimat luni scepticismul in legatura cu incheierea rapida a negocierilor cu blocul conservator CDU-CSU (Uniunea Crestin-Democrata si aliatul sau bavarez traditional, Uniunea Crestin-Sociala) in legatura cu formarea unei 'mari…

- Regimul din Coreea de Nord a transmis un mesaj rar adresat "tuturor coreenilor, de acasa si din strainatate", in care face apel la un "pas inainte" pentru reunificare, fara ajutorul altor tari, potrivit presei de stat de la Phenian, relateaza site-ul agentiei Reuters.