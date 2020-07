Stiri pe aceeasi tema

- Premierul ungar Viktor Orban l-a acuzat duminica pe omologul sau olandez ca vrea sa "pedepseasca financiar" Ungaria, insistand pe legatura dintre statul de drept si acordarea de ajutoare europene prevazute in planul de relansare, asupra caruia negocierile bat pasul pe loc, informeaza AFP."Nu…

- Premierul bulgar Boiko Borisov a anuntat ca sustine tarile membre ale Uniunii Europene care in discutiile de la summitul de la Bruxelles privind planul de relansare economica au afirmat ca doresc corelarea acordarii fondurilor europene de respectarea statului de drept, transmite duminica dpa. ''Aseara…

Premierul bulgar, Boiko Borisov, a anuntat ca sustine tarile membre ale Uniunii Europene, care, in discutiile de la summitul de la Bruxelles privind planul de relansare economica, au afirmat ca doresc corelarea

- Premierul Ungariei, Viktor Orban, a sugerat ca ar putea bloca adoptarea unei decizii la nivelul Uniunii Europene privind bugetul multianual si fondul de redresare post-pandemie daca sunt impuse conditii referitoare la situatia statului de drept si la modul de utilizare a fondurilor.„Daca…

- Presedintele Consiliului European, Charles Michel, a formulat noi propuneri pentru depasirea impasului în negocierile pe tema bugetului UE, anuntând un fond destinat crizei Brexit si confirmând conditionarea alocarii fondurilor pentru redresare de respectarea normelor statului de drept,…

- Presedintele PLUS, Dacian Ciolos, lider al grupului Renew Europe, a cerut, miercuri, in plenul Parlamentului European, in cadrul discursului sau adresat cancelarului Angela Merkel, ca acordarea fondurilor europene sa fie conditionata de respectarea statului de drept. Solicitarea presedintelui Renew…

- Ministrul polonez de externe, Jacek Czaputowicz, a declarat miercuri ca Polonia se opune propunerii Comisiei Europene de conditionare a accesarii fondurilor europene de situatia statului de drept, intrucat este imposibil de stabilit criterii obiective care sa fie evaluate.