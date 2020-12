Summit UE: Acord pentru deblocarea planului de relansare (Charles Michel)

Stiri pe aceeasi tema

- Liderii tarilor Uniunii Europene si ai institutiilor comunitare au ajuns, joi, in cursul reuniunii Consiliului European, la un acord privind aprobarea bugetului multianual si a Planului de relansare economica post-pandemie, in contextul in care procedurile erau blocate de Ungaria si

- „Summit-ul pregatirii pentru dezastre” – așa a fost denumita de presa europeana reuniunea de joi seara a Consiliul European. Liderii UE au discutat, in teleconferința, timp de trei ore, despre criza Covid, cu perspectiva unui nou val de infectari dupa vacanța de Craciun, și despre speranța data de noul…

- Premierul sloven s-a alaturat Ungariei și Poloniei și a denunțat mecanismul care vizeaza condiționarea fondurilor europene de respectarea statului de drept, scrie AFP."Doar o instanța judiciara independenta poate spune ce este statul de drept, nu o majoritate politica", a scris Janez…

- ”Asteptam noi propuneri conforme tratatelor UE si concluziilor Consiliului European din iulie, in care bugetul UE a fost aprobat”, a anuntat el la postul public de radio. Proiectul bugetului UE aferent perioadei 2021-2027 - in valoare de 1.100 de euro - include, de asemenea, un plan al unei relansari…

- Liderii statelor membre ale Uniunii Europene se reunesc in 19 noiembrie pentru un summit in sistem de videoconferinta consacrat pandemiei de COVID-19, la trei saptamani dupa ultimul lor schimb de opinii pe acest subiect, a anuntat marti Consiliul European, transmit AFP si EFE. Presedintele…