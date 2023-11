Stiri pe aceeasi tema

- Elon Musk a declarat ca la summitul inaugural AI Safety din Marea Britanie dorește inființarea unui “arbitru terț” care sa supravegheze companiile care dezvolta inteligența artificiala și sa traga un semnal de alarma in cazul in care exista motive de ingrijorare. “Ceea ce urmarim cu adevarat aici este…

- Rishi Sunak, premierul Marii Britanii, a avertizat joi despre riscurile inteligentei artificiale, inaintea unui summit unde Marea Britanie și-a propus sa joace un rol global in modelarea felului in care este proiectata siguranta legata de aceasta tehnologie, transmite CNBC. Sunak a spus intr-un discurs…

- In timp ce dezvoltarea rapida a inteligenței artificiale ar amenința modurile tradiționale de viața, exista masuri pe care politicienii le pot lua pentru a atenua acest pericol modern. Pot, prin integrarea – sau hibridizarea interacțiunilor umane tradiționale cu tehnologia, sa culeaga beneficiile inteligenței…

- Elon Musk a declarat ca Tesla și-a sapat singura mormantul cu camioneta sa electrica Cybertruck, avertizand investitorii companiei ca aceasta nu va putea fi produsa la scara larga in viitorul imediat, relateaza Business Insider .Miliardarul sud-african a facut comentariile in timpul apelului de miercuri…

- Invitat la cea de-a șase ediție a Stress Congress, avand ca tema „Provocarile digitalizarii in managementul medical al stresului”, profesorul Emil Constantinescu, fost președinte, a lansat cateva intrebari pentru mediul academic legate de proiectele de reconstruire a viitorului, ale caror raspunsuri…

- Nume mari din industria tehnologica, precum Elon Musk de la X (fostul Twitter), Mark Zuckerberg de la Meta sau Bill Gates, cofondator al Microsoft, au participat miercuri la o sesiune cu usile inchise a Senatului american.

- Contrar ceea ce se credea pana acum, Apple lucreaza din greu si investeste multi bani in dezvoltarea AI, doar ca nu s-a grabit sa lanseze produse pana acum.Apple investeste zilnic milioane de dolari in antrenarea inteligentei artificiale, sustin surse apropiate companiei, citate de The Information.…

- Papa Francisc a facut apel, marti, la o reflectie globala cu privire la potentialele pericole ale inteligentei artificiale (AI), atragand atentia asupra "posibilitatilor perturbatoare si a efectelor ambivalente" ale noilor tehnologii, transmite Reuters.