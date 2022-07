Potrivit legislației in vigoare, toate biletele de valoare, adica și tichetele de masa, sunt emise exclusiv pe suport electronic. La fel ca in cazul tichetelor de masa ce se emiteau inainte pe suport fizic, și cele acordate pe card au o perioada de valabilitate. Astfel, daca nu sunt cheltuite in perioada de valabilitate, sumele primite pe card ca tichete de masa sunt retrase de emitent, iar beneficiarul le pierde. Mai exact, așa cum stabilește Legea 165/2018 , biletele de valoare se emit exclusiv pe suport electronic. Asta inseamna ca și tichetele de masa, printre altele, sunt emise acum doar…