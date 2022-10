Stiri pe aceeasi tema

- Prin rechizitoriu, procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Constanta s a dispus trimiterea in judecata a inculpatului S.M., acuzat pentru savarsirea infractiunii de omor violenta in familie.Conform anchetatorilor, in august 2022, in timp ce se aflau la locuinta comuna din localitatea…

- Anunțul ofertei a fost facut pe TikTok de patronii fast-foodului, care au vrut sa sarbatoreasca atingerea pragului de 10.000 de urmaritori.Iesenii s-au conformat repede, cu atat mai mult cu cat shaormeria este una dintre cele mai cunoscute din oras si s-au adunat inca de la primele ore ale dimineții.

- Procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Timis au dispus punerea in miscare a actiunii penale fata de inculpații I.A.C. și I.M.D. sub aspectul savarsirii infractiunii de trafic de migranți. „In fapt, s-a retinut ca in data de 4 septembrie 2022, in jurul orei 23:00, cei doi inculpați…

- Procurori din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Timis au dispus punerea in miscare a actiunii penale fata de un barbat sub aspectul savarsirii infractiunii de trafic de migranți. „In fapt, s-a retinut ca in data de 13 august 2022, in jurul orei 2:30, inculpatul ar fi transportat cu un autoturism…

- Procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Constanta a dispus trimiterea in judecata a inculpatului A.B., cu antecedente penale, in stare de arest preventiv, pentru savarsirea infractiunii de vatamare corporala, fapta prevazuta si pedepsita de dispozitiile art. 194 alin. 2 C.pen.,…

- Gigi Valentin Stefan, procurorul general al Parchetului de pe langa Curtea de Apel Constanta, si Teodor Nita, fost candidat pentru sefia DIICOT, sunt acuzati in motivarea condamnarii definitive a lui Lucian Duta, ca au desfasurat o actiune „cu vadit caracter penal” pentru a-l ajuta pe inculpat si pentru…

- Tribunalul Timis a admis emiterea unui mandat de arestare preventiva pentru 30 de zile in cazul unui traficant de migranti. Miercuri, acesta a transportat cu masina zece migranti spre Timisoara, cu scopul de a obtine 200 de euro. Mai mult, inculpatul nici nu detine permis de conducere. Luni, procurori…