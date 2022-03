Suma pe care ar putea să o primească un soldat voluntar în România. Ce prevede cel mai nou proiect al MApN Armata cauta tineri, pe care ar urma sa-i și plateasca.Cei interesati, barbati și femei vor urma un stagiu de instruire de 4 luni dupa care vor intra in rezerva operationala gata sa apere tara, daca va fi nevoie.„Vrem sa introducem si un alt statut, un alt concept: Militar in termen voluntar. Cei care vor sa satisfaca serviciul militar, dar sa nu aiba un contract dupa aceea cu Armata. Evident ca avem nevoie de o diverisifcare a solutiilor de completare a bazei de date pentru ca evident cei care au executat serviciul militar obligatoriu ies usor, usor din evidente, pentru ca cei care au executat… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

