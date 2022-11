Suma minimă pentru livrarea la Easybox: comenzi de minim 30 lei pentru clienţii eMAG Genius In aceasta saptamana eMAG a schimbat politica aplicata in cazul abonatilor serviciului Genius, mai precis celor care fac comanda cu livrare la Easybox. Se pare ca livrarea va fi gratuita doar daca faci comenzi de peste 30 de lei. Pana acum livrarea era gratuita la Easybox indiferent de valoarea produsului. Acum daca faci o comanda de sub 30 de lei cu livrare la showroom, posta sau easybox, trebuie sa platesti o taxa. Pentru comenzile livrate de curier, transportul va fi gratuit daca valoarea cumulata a produselor Genius din cos este de minimum 100 de lei. Aceste reguli se aplica si la Fashion… Citeste articolul mai departe pe connect.ro…

Sursa articol si foto: connect.ro

Stiri pe aceeasi tema

