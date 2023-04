Stiri pe aceeasi tema

- Sandu Cocoșatu’, legendarul grataragiu pentru care a migrat clientele sa, in ultimii 35 de ani, in mai multe cartiere, a ramas doar cu numele in Baneasa. ”Regele micilor” și-a deschis un mic local, de cartier, in Cartierul Damaroaia, sub un alt brand. Nu a fost o investiție importanta insa, din fericire,…

- In exclusivitate pentru Xtra Night Show, Tavi Clonda a marturisit pe ce suma ar vinde vila in care locuiește alaturi de Gabriela Cristea și fetițele lor. Valoarea casei se ridica la un milion de dolari. Ce suprafața are proprietatea de lux.

- Prețul carnii de miel in Piața Obor! Așa cum era de așteptat, cu doua saptamani inaintea Paștelui, prețul carnii de miel a crescut semnificativ.In cele ce urmeaza o sa va prezentam prețurile cerute de comercianții din Piața Obor, din Sectorul 2 al Capitalei. Mai precis, cu doua saptamani inaintea…

- Gabriela Cristea și Tavi Clonda și-au deschis o noua afacere, iar prezentatoarea de la Antena Stars a facut anunțul pe rețelele de socializare. La scurt timp dupa ce și-a deschis un magazin online cu articole vestimentare, Gabriela Cristea a marturisit ca și-a deschis un studio foto.

- Prima centrala termica modulara provizorie este deja operaționala in București și produce de o saptamana caldura pentru aproximativ 200 de blocuri din zona. Soluția curajoasa acceptata de reprezentanții Termoenergetica a fost implementata cu trei saptamani inainte de termenul prevazut prin contract.…

- In acest an se implinesc 40 de ani de la lansarea primului album Compact numit ,,Fata din vis”, album ce conține hitul cu același nume! Cu multa bucurie și emoție, trupa Compact anunța concertul aniversar ,,Fata din vis”, in luna februarie in București și Iași. Concertul aniversar va avea loc pe 5 februarie 2023 la București,…

- Gabriela Cristea, moderatoarea de la Mireasa - Capriciile Iubirii, a facut dezvaluiri emoționante despre boala cu care se confrunta din cauza epuizarii. De altfel, soția lui Tavi Clonda a marturisit ca s-a confruntat cu mai multe probleme de sanatate in ultimul an.