- Familia Luizei Melencu nu e multumita de condamnarea lui Dinca, „monstrul” de la Caracal, așa cum a fost numit in popor. Barbatul, trimis in judecata pentru omor, trafic de persoane și alte infracțiuni in cazul dispariției a doua adolescente, are de executat o pedeapsa de 30 de ani de inchisoare. Bunicul…

- Tribunalul Olt a decis, vineri, ca inculpatul Gheorghe Dinca, trimis in judecata pentru omor, trafic de persoane si alte infractiuni in cazul disparitiei adolescentelor Alexandra Macesanu si Luiza Melencu, trebuie sa execute o pedeapsa maxima de 30 de ani de inchisoare.

- Stelian Iordache, bunicul Luizei Melencu, una dintre fetele rapite și ucise de Gheorghe Dinca, a declarat, vine, la scurt timp dupa ce "monstrul din caracal" a fost condamnat la 30 de ani de inchisoare. ca ar fi vrut mai degraba sa afle adevarul despre ce s-a intamplat cu nepoata sa. Fii la…

- Gheorghe Dinca, supranumit „Monstrul din Caracal”, acuzat ca le-a omorat și apoi incinerat in curtea casei pe Luiza Melencu și Alexandra Maceșanu a fost condamnat, vineri, in prima instanța, de Tribunalul Olt, la o pedeapsa de 30 de ani de inchisoare cu e

- In cursul zile de ieri ar fi trebuit ca Gheorghe Dinca, presupusul criminal al Alexandrei Maceșanu și al Luizei Melencu, sa-și afle sentința finala, asta dupa ce procurorii au cerut pedeapsa maxima in cazul sau. Instanta ar fi trebuit sa pronunte decizia in cazul Caracal, insa a fost amanata. Declarațiile…

- Politistii din Dolj au anuntat ca au deschis un dosar penal pentru a se stabili cum a reusit Gheorghe Dinca, barbatul judecat pentru omor, si care vineri, 12 august, ar fi trebuit sa-si afle pedepsa pronuntata in prima instanta, sa acorde, din Penitenciarul de Maxima Siguranta Craiova, un interviu…

- Magistratii Tribunalului Olt sunt asteptati sa pronunte vineri sentinta in „dosarul Caracal”, in care Gheorghe Dinca este acuzat ca le-a rapit, violat si ucis pe adolescentele Luiza Melencu si Alexandra Macesanu in 2019. La ultimul termen, Dinca a cerut sa fie achitat pentru dublul omor, in timp ce…