- Romania s-a calificat la turneul final al Billie Jean King Cup, revenind fantastic de la 0-2 la general pentru Ucraina. Ana Bogdan și Jaqueline Cristian le-au invins pe surorile Kichenok la dublu, obținand o victorie fantastica, iar dupa meci au oferit și o prima reacție. La finalul partidei de dublu,…

- Romania este condusa de Ucraina cu 2-0, dupa ce Elina Svitolina a invins-o pe Jaqueline Cristian cu 6-3, 7-5, vineri, in al doilea meci de simplu al intalnirii de la Fernandina Beach (Florida), din calificarile Billie Jean King Cup, scrie AGERPRES.

- Romania va intalni Ucraina in meciul de baraj pentru turneul final din Billie Jean King Cup, fosta FED Cup, pe 12-13 aprilie 2024.Din echipa Romaniei, alaturi de Ana Bogdan, Anca Todoni și Jaqueline Cristian, va face parte și Simona Halep (32 de ani), sportiva care de curand a revenit pe terenul de…

