Stiri pe aceeasi tema

- "Volatilitatea ridicata generata de criza sanitara si, implicit, de cea economico-financiara din trimestrul I al anului 2020 a determinat o atentie sporita fata de evolutiile pe termen scurt ale pietei de capital si o echilibrare fina a portofoliilor fondurilor de pensii private, in sensul cresterii…

- Piața locala de pește și fructe de mare va inregistra o creștere de aproximativ 5%, in intervalul martie – decembrie 2020, conform estimarilor Alfredo Seafood . Acest reviriment a inceput deja și este generat de interesul tot mai mare manifestat de romani pentru o dieta sanatoasa, precum și a beneficiilor…

- Ziarul Unirea (P) DENT ESTET Sibiu – primul loc in piața de stomatologie privata locala, la doar un an de la inaugurare, conform datelor financiare din 2019 Grupul DENT ESTET inregistreaza in Sibiu, in anul 2019, incasari de 4.151.000 lei. Aceasta noua performanța financiara il claseaza pe locul 1 in…

- Ministerul Finantelor, discuții cu bancile pentru prelungirea amanarii ratelor. Ministrul de resort, Florin Citu, spune ca masura este necesara in conditiile in care exista sectoare economice aflate in dificultate din cauza restrictiilor antipandemie. Florin Citu: “Vrem sa gasim o forma de prelungire.…

- Ministerul Finantelor revine la Bursa de Valori Bucuresti cu noi titluri de stat pentru populatie, noua oferta din programul Fidelis avand loc in perioada 9–27 noiembrie 2020, cand vor putea fi subscrise titluri de stat in lei cu scadenta de 1 si 3 ani, si respectiv in euro, cu scadenta de 5 ani. Precedenta…

- ADVERTORIAL. E LCO, brandul german de cazane pentru incalzire de capacitați mari, parte din portofoliul Ariston Thermo Group, liderul pieței locale de boilere electrice și centrale termice, lanseaza o gama noua de cazane industriale L Plus, proiectate pentru a satisface cele mai exigente cerințe de…

- Pana pe 20 octombrie 2020, Auchan sarbatorește in magazine și pe auchan.ro aniversarea celor 14 ani de activitate a companiei in Romania. Prezent pe piața locala cu 33 de hipermarketuri, 5 supermarketuri și o rețea de 26 de magazine de proximitate MyAuchan, Auchan Retail Romania marcheaza luna aceasta…

- Librex este unul dintre principalii jucatori de pe piața locala de carte, cu creșteri duble ale afacerii de la an la an și cu o tradiție de zece ani in domeniu. Din martie 2020, de la inceputul pandemiei, Librex a devenit singurul jucator din piața care ofera transport gratuit pentru orice comanda,…