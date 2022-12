Stiri pe aceeasi tema

- Campioana mondiala en titre, Franta, si nationala Argentinei, dubla cistigatoare a trofeului in urma cu citeva decenii, lupta pentru titlul suprem in Qatar, de la ora 17.00, pe stadionul Lusail. Marea finala va fi arbitrata de polonezul Szymon Marciniak. Argentina a jucat in Qatar in grupa C (cu Polonia,…

- Statia de metrou Argentina din Paris, situata pe magistrala 1 de la Paris, a fost redenumita Franta - Allez Les Bleus! cu ocazia finalei de duminca, de la Cupa Mondiala din Qatar. Aceasta schimbare a numelui este una temporara, au anuntat sefii metroului parizian. In 2018, dupa triumful Frantei la CM…

- Finala de astazi dintre Franța și Argentina aduce fața in fața 2 fotbalisti-vedeta, care la Mondialul din Qatar evolueaza in tabere adverse, insa in restul timpului sunt colegi de Club. Argentinianul Leo Messi și francezul Kylian Mbappe.

- Selectionerul Frantei, Didier Deschamps, a declarat, sambata, ca nu stie daca va fi prezent la finala Cupei Mondiale Karim Benzema, el precizand ca nu se ocupa de invitatii, informeaza L"Equipe. Deschamps a fost intrebat in conferinta de presa daca va fi prezent la finala Benzema, care a ratat turneul…

- O solicitare a presedintelui Ucrainei, Volodimir Zelenski, de a tramsnite un mesaj de pace inainte de startul finalei Cupei Mondiale de fotbal din Qatar ar fi fost respinsa de FIFA, potrivit unei surse citate de CNN , transmite News.ro . Sursa citata precizeaza ca președintele Zelenski ar vrea sa apara…

- Duminica, 18 decembrie, Franța și Argentina se vor infrunta in finala Cupei Mondiale din Qatar. Numele arbitrului care va conduce partida de la centru a fost dezvaluit deja de presa sud-americana. Potrivit Globo.com, Szymon Marciniak (41 de ani) va arbitra meciul dintre Franța și Argentina. Citește…