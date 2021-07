Stiri pe aceeasi tema

- Tone de fructe și legume romanești sunt aruncate in fiecare zi la gunoi, de producatorii agricoli nemulțumiți de evoluția prețurilor din piața. Fermierii se plang de prețurile mici cu care le este achiziționata marfa, de catre angrosiști, spunand ca acestea nu le acopera investițiile. Mai mult, ei spun…

- Fermierii au ajuns sa iși arunce castraveții pentru ca nu au unde sa-i vanda. Este vorba de sute de gradinari si tone de produse care nu au loc nici in piete nici in marile magazine care au deja contractele semante. Pierderile sunt uriașe, iar situația pare fara ieșire.

- Ieri, autoritatile din Moscova au anuntat un numar record de decese din cauza coronavirusului, produse in ultimele 24 de ore, semnaland degradarea situatiei epidemiologice din Rusia, tara lovita de un val de infectari cu varianta Delta a virusului, transmite AFP, preluata de Agerpres. Conform datelor…

- Ce-a fost și ce-a ajuns! Dupa ce a pierdut alegerile in fața contracandidatului de la PNL – din cauza caruia a dizolvat și un consiliu local – și a pierdut și procesul cu Agenția Naționala de Integritate din cauza de incompatibilitate, fostul primar al comunei Calvini și-a gasit refugiul in comuna vecina…

- Romania risca sa devina groapa de gunoi a Europei. Zilnic se incearca patrunderea cu deșeuri periculoase pe la punctele de frontiera Romania risca sa devina groapa de gunoi a Europei. Zilnic se incearca patrunderea cu deșeuri periculoase pe la punctele de frontiera Șeful Garzii de Mediu vorbește despre…

- Anul acesta, de Paste, celebrele rosii de Matca nu s-au gasit in piete si, in concluzie, nici pe mesele de Pasti ale romanilor. Legumele nu s-au copt, recoltele fiind intarziate din cauza vremii. Fermierii spera sa iasa cu rosiile in cel mult 7-10 zile.

- Sute de doze de vaccin anti Covid AstraZeneca sunt aruncate in fiecare zi la Stockholm. Oamenii refuza sa fie injectati cu acest ser, a declarat luni un medic sef din Suedia pentru postul de televiziune SVT, preluat de dpa.

- In zeci de comune muresene se intrerupe curentul „aproape zilnic” Orașul Sighișoara. Foto: Arhiva/ Ionuț Iamandi În judetul Mures, sunt zeci de comune unde alimentarea cu energie electrica se întrerupe aproape zilnic. Defectiunile dureaza ore în sir, timp în care oamenii nu…