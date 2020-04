Stiri pe aceeasi tema

- Cand s-a implinit un an de la dispariția Luizei Melencu, Gheorghe Dinca a facut noi declarații! Avocatul familiei Melencu, Tonel Pop, a dezvaluit ce susține acum „monstrul din Caracal” ca s-a intamplat cu cele doua fete pe care le-a rapit de pe strazile din Caracal. In prezent, Gheorghe Dinca neaga…

- Dinca susține ca nu a spus adevarul in fața anchetatorilor, iar Alexandra este in viața. De asemenea, Gheorghe Dinca susține ca „nu a fost aparat așa cum trebuie” și ofera declarații halucinante. El și-a retras declarațiile susținand ca nu le-a omorat pe cele doua adolescente. Tonel Pop, avocatul familiei…

- Alexandru Cumpanașu, unchiul Alexandrei, fata pe care Gheorghe Dinca, mostrul din Caracal, susține ca a ucis-o, a rabufnit, pe rețeaua de socializare, dupa ce procesul criminalului a fost amanat."DINCA s-a speriat de CORONAVIRUS‼‼‼ S-a amanat procesul de maine de la Slatina‼ Sa-l protejam…

- Cazul Caracal este departe de-a fi finalizat și multe intrebari au ramas fara raspuns, dupa ce Gheorghe Dinca le-a rapit, violat și ucis pe tinerele Alexandra Maceșanu și Luiza Melencu. Alexandru Cumpanașu a primit recent o veste importanta.

- Dupa cateva zile in care nu s-a mai auzit nimic in spatiul public despre cazul Caracal, o informatie bomba schimba complet cursul lucrurilor! Pare-se ca Gheorghe Dinca are de gand sa aplice aceeasi strategie si sa declare, in curand, ca nu a ucis-o pe Alexandra Macesanu.

- Familiile Alexandrei și Luizei s-au strans, sambata dupa amiaza, in fața casei lui Gheorghe Dinca și au dat foc altarului improvizat in fața porții.Familiile fetelor disparute la Caracal din casa lui Gheorghe Dinca au organizat, sambata, un protest in oraș.In momentul in care au ajuns la casa criminalului,…

- Alexandru Cumpanașu, unchiul Alexandrei, fata de 15 ani pe care monstrul din Caracal, Gheorghe Dinca, a ucis-o, este revoltat de ultimele descoperiri din Caracal, respectiv de clubul de noapte in care se prostituau fete minore, spațiu care aparținea primariei din localitate."INCREDIBIL‼PRIMARUL…

- DIICOT a precizat, marti, ca o copie a rechizitoriului intocmit de procurori in dosarul „Caracal” a fost transmisa de Tribunalul Olt avocatilor familiei Melencu, imediat dupa ce Gheorghe Dinca a fost trimis in judecata. DIICOT si Tribunalul Olt neaga ca ar fi dat acest rechizitoriu jurnalistilor. Pe…