Institutul International de Cercetare pentru Pace (SIPRI) din Stockholm a identificat o tendinta ingrijoratoare a situatiei armelor nucleare la nivel mondial, informeaza luni dpa. Desi numarul total al focoaselor nucleare este in scadere, SIPRI afirma in raportul sau anual, dat publicitatii luni, ca exista mai multe arme nucleare dislocabile decat in urma cu un an. Reducerea anterioara a numarului acestor focoase dislocabile pare sa fi stagnat. In acelasi timp, sunt in desfasurare programe extinse si costisitoare de modernizare. In total, se estimeaza ca la inceputul anului 2021, la nivel mondial,…