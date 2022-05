Stiri pe aceeasi tema

- „Daca una dintre cele doua țari ar suferi un dezastru sau un atac, Marea Britanie și Suedia s-ar ajuta reciproc in multe feluri (…) inclusiv prin mijloace militare”, a declarat Magdalena Andersson, potrivit Le Figaro .Boris Johnson urmeaza sa semneze un acord similar cu Finlanda in timpul unei vizite…

- Premierul britanic Boris Johnson si omologul sau suedez Magdalena Andersson au anuntat miercuri un acord in domeniul apararii si de protectie reciproca in caz de agresiune, inaintea deciziei Suediei privind aderarea la NATO, relateaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Suedia si Marea Britanie au semnat miercuri un acord de aparare reciproca. Premierul britanic Boris Johnson si omologul sau suedez Magdalena Andersson au anuntat incheierea unui acord in domeniul apararii si de protectie reciproca in caz de agresiune, inaintea deciziei Suediei privind aderarea la NATO,…

- Premierul britanic Boris Johnson a anuntat, marti, intr-un discurs prin videoconferinta in fata parlamentului ucrainean ca Regatul Unit va acorda Ucrainei un nou ajutor militar in suma totala de 300 de milioane de lire, inclusiv sub forma de radare, drone si aparate pentru vedere nocturna, informeaza…

- Premierul britanic Boris Johnson s-a adresat direct cetatenilor rusi, carora le-a transmis in limba rusa, intr-o inregistrare video, ca merita sa afle adevarul despre atrocitatile comise in Ucraina dupa invazia rusa, transmite AFP. „Poporul rus merita adevarul, meritati sa aflați faptele”, a spus liderul…

- Ministrul croat al Apararii, Mario Banozic, a anunțat, duminica, ca a discutat cu ministrii de Aparare ai Romaniei si Ungariei, care au deschis o ancheta dupa incidentul de la Zagreb, unde s-a prabușit o drona militara. ”Am discutat și cu ministrii de Aparare ai Romaniei si Ungariei, care au deschis…

- Boris Johnson, premierul Marii Britanii, a anunțat joi, in Parlamentul britanic, noile sancțiuni impuse impotriva Rusiei in urma invaziei din Ucraina. Printre acestea se numara interzicerea in Marea Britanie a companiei aeriene ruse Aeroflot, inghețarea activelor bancii VTB și a altor 100 de entitați…

- Premierul britanic Boris Johnson a declarat intr-un interviu pentru BBC ca sunt indicii care sugereaza ca Rusia pregatește „cel mai mare razboi in Europa de la 1945 incoace” și a avertizat asupra costului uman extraordinar pe care l-ar presupune o astfel de acțiune, inclusiv in randul „tinerilor ruși”.…