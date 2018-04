Stiri pe aceeasi tema

- Antonio Guterres, secretarul general al ONU, a declarat intr-o intalnire a Consiliului de Securitate ca Razboiul Rece „s-a intors cu o razbunare” si a adus avertizari in privinta escaladarii conflictului din Siria, scrie BBC.

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a avertizat, miercuri, cei cinci membri permanenti ai Consiliului de Securitate in privinta agravarii conflictului din Siria, subliniind "necesitatea de a evita scaparea de sub control a situatiei", relateaza site-ul agentiei Xinhua.

- Secretarul general al Organizatiei Natiunilor Unite, Antonio Guterres, a cerut miercuri membrilor permanenti ai Consiliului de Securitate sa evite scaparea de sub control a situatiei din Siria, informeaza AFP. "I-am contactat pe ambasadorii celor cinci membri permanenti (Statele Unite, Rusia, China,…

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a cerut luni Consiliului de Securitate al ONU acces umanitar imediat in Ghouta Orientala, in Siria, apel lansat in cursul unei prezentari privind neaplicarea unui armistitiu cerut in urma cu 15 zile de catre acelasi Consiliu, relateaza AFP. …

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a cerut luni Consiliului de Securitate al ONU acces umanitar imediat in Ghouta Orientala, in Siria, apel lansat in cursul unei prezentari privind neaplicarea unui armistitiu cerut in urma cu 15 zile de catre acelasi Consiliu, relateaza AFP. Este 'urgent…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a ordonat un armistitiu zilnic la periferia Damascului, incepand de marti, si crearea unui coridor umanitar pentru evacuarea civililor, anunta ministrul rus al Apararii, Serghei Soigu, citat de agentia RIA Novosti. Serghei Soigu a declarat ca armistitiul…

- Rusia a denuntat vineri 'incercarile extrem de ilogice' de arunca responsabilitatea atacurilor chimice in Siria asupra regimului de la Damasc, acuzand SUA ca doresc sa impuna o 'viziune eronata' asupra acestor incidente, relateaza AFP. Secretarul general al ONU Antonio Guterres a cerut joi Consiliului…

- Rusia a denuntat vineri 'incercarile extrem de ilogice' de arunca responsabilitatea atacurilor chimice in Siria asupra regimului de la Damasc, acuzand SUA ca doresc sa impuna o 'viziune eronata' asupra acestor incidente, relateaza AFP. Secretarul general al ONU Antonio…