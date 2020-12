Suedia închide liceele din cauza Covid 19 Suedia a decis sa limiteze accesul la școala facuta in mod tradițional, timp de o luna, in speranța diminuarii numarului de infectari cu noul Coronavirus. S-a ajuns astfel ca in 19 state europene unitațile de invațamant sa fie total sau parțial inchise. Cursurile vor fi predate de la distanta, a anuntat joi premierul suedez Stefan Lofven, in conditiile cresterii numarului de infectari si a deceselor asociate COVID-19 in tara scandinava, relateaza AFP si Reuters, citate de Agerpres. „Am luat aceasta decizie pentru a reduce imbolnavirile“, a afirmat seful guvernului suedez intr-o conferinta de presa,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

