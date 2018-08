Suedia: Deschiderea votului în avans pentru alegerile generale din septembrie Prim-ministrul suedez Stefan Lofven a votat miercuri in prima zi a votului in avans pentru alegerile generale si locale programate luna viitoare, informeaza dpa. Lofven, la conducerea unei coalitii minoritare de stanga intre social-democratii sai si Verzi din 2014, spera sa-si consolideze pozitia nesigura in parlament. "Este important sa asiguram o prezenta ridicata si sa oferim multe oportunitati" de a vota, a declarat Lofven inainte de a vota intr-un mall din Orebro, la 200 km vest de Stockholm. Suedezii care voteaza in avans vor putea de asemenea vota pe 9 septembrie, in ziua alegerilor, dar… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

