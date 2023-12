Suedia a lansat primul "feribot zburător" In zbor cu feribotul. In Suedia a fost lansat primul așa-zis "feribot zburator." Este vorba de o ambarcațiune cu aripi portante, care plutește deasupra apei pentru a economisi energie. Ambarcațiunea are o capacitate de 30 de pasageri, iar conceptul a fost creat ca a inlocuiasca tradiționalele mijloace de transport comercial. Are o viteza maxima de 55 de kilometri pe ora și o autonomie de 92 de Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- In Suedia, a fost inaugurat primul „feribot zburator”, o inovație remarcabila in domeniul transportului maritim. Ambarcațiunea cu aripi portante plutește deasupra apei, avand ca scop economisirea energiei.

- Asociația Culturala Pe Bune lanseaza Centrul Independent pentru Arta Animației – primul spațiu independent dedicat exclusiv artei animației, producției de spectacole, proiectelor culturale și evenimentelor conexe, derivate ei.

- RCA la bicicletele și trotinetele electrice va deveni OBLIGATORIU. Proiectul de lege a fost lansat in dezbatere publica Proprietarii de biciclete electrice și trotinete vor avea nevoie de RCA pentru a putea ieși pe strada cu aceste mijloace de locomoție, iar acest lucru pentru ca parlamentarii romani…

- Israelul, relateaza de la fața locului mulți dintre corespondenții agențiilor straine de presa, a fost prins sambata dis-de-dimineața „pe picior greșit”. A fost luat prin surprindere de un atac de o anvergura și cu o forța fara precedent in istoria conflictelor Israelului cu gruparea Hamas. Așa cum…

- Peste 150 de spectatori au urmarit filmul TUNETE in cadrul premierei naționale, care a avut loc in incinta Muzeului Național de Istorie a Moldovei. Lungmetrajul a fost proiectat in Sala Albastra a instituției, care a fost transformata intr-o sala de cinema.

- Deputatul independent Ben-Oni Ardelean a lansat vineri partidul 'Mișcarea Speranței', dupa ce a demisionat din PNL.„Voi face tot ce imi sta in putința ca aceasta mișcare sa devina un jucator semnificativ in peisajul politic din Romania, pentru ca tot ce ma intereseaza in momentul de fața, este ca…

- Suntem deja in epoca Wi-Fi 7, fie ca ne place sau nu, intre telefoanele cu acest tip de conectivitate si accesoriile care il suporta la randul lor. Huawei tocmai a lansat un router cunoscut drept Huawei Router BE3 Pro si care vine cu suport Wi-Fi 7. Avem de-a face cu primul router Wi-Fi 7 al acestui…

- Deputatul PSD de Vrancea, Laurențiu Marin, a declarat ca președintele PSD, Marcel Ciolacu, prim ministrul Guvernului Romaniei, se ține de cuvant și a lansat in dezbatere publica pachetul cu masuri de reducere a cheltuielilor și de consolidare fiscala. Pachetul de masuri va fi adoptat in guvern și apoi…