- Suedia este marea ciștigatoare a Eurovision Song Contest 2023. De menționat ca Loreen ciștiga pentru a doua oara acest concurs. Pe locul doi s-a clasat reprezentantul Finlandei. Reprezentantul Republicii Moldova, Pasha Parfeni s-a clasat pe locul 18.

- Mihai Traistariu este total dezamagit de prestația lui Theodor Andrei pe scena de la Eurovision 2023. Romania nu s-a calificat nici in acest an in finala Eurovision.Mihai Traistariu are deja un istoric cu aceasta competiție muzicala, el fiind artistul care in anul 2006 a dus Romania pe locul 4 la Eurovision.…

- Cea de-a 67-a ediție a Concursului Eurovision al Cantecului atinge punctul culminant sambata, cu marea finala transmisa in direct de la Liverpool. Iata la ce sa ne așteptam in timp ce artiști din intreaga Europa – și nu numai – se lupta pentru coroana pop a continentului. In acest an, 37 de țari au…

- Adrian Romcescu, compozitor și cantareț, susține ca Theodor Andrei, reprezentantul Romaniei la Eurovision, nu se va califica in marea finala a concursului de sambata, 13 mai. Tanarul urca pe scena de la Liverpool in aceasta seara, in a doua semifinala. Intr-un interviu pentru Fanatik, Adrian Romcescu…

- Republica Moldova, reprezentata de Pasha Parfeni cu „Soarele și Luna” ar putea ajunge in finala Eurovision 2023. Potrivit caselor de pariuri, țara noastra are 76% șanse de a trece de semifinala. Printre cele zece țari care ar mai accede in finala din prima semifinala se numara: Finlanda, Suedia, Norvegia,…

- Suedia va fi reprezentata din nou la Eurovision de cantareata Loreen, care a castigat editia din 2012 a concursului muzical cu piesa "Euphoria", relateaza duminica dpa, potrivit Agerpres.Cantareata, in varsta de 39 de ani, a triumfat sambata seara cu melodia "Tattoo" in runda preliminara din Suedia…