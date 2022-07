Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu de vegetatie uscata a izbucnit vineri, 8 iulie, in judetul Constanta.Conform primelor informatii, pompierii militari din cadrul ISU Constanta au fost solicitati sa intervina pentru localizarea si lichidarea unui incendiu, izbucnit la iesire din localitatea 2 Mai, spre Vama Veche. Misiunea…

- Un nou incendiu de vegetație uscata s-a produs astazi, intre localitațile aradene Horia și Vladimirescu. Flacarile s-au intins pe o suprafața de aproximativ 30 de hectare de grau și vegetație uscata. „Intervine Detașamentul de pompieri Arad cu doua autospeciale de stingere cu apa și spuma, incadrate…

- Un incendiu puternic de vegetație a izbucnit, in aceasta dupa-amiaza, in satul Voetin, comuna Sihlea. Incendiul a izbucnit in jurul orei 14.00, in comuna Sihlea din județul Vrancea. Din primele informații, se pare ca flacarile au cuprins 40 de hectare de padure și 50 de vegetație uscata și miriște.…

- Inspectoratul pentru Situații de Urgența Arad anunța ca pompierii au acționat pentru localizarea și stingerea a șapte incendii inregistrate la nivel județean, cu precizarea ca „din totalul celor șapte incendii care au avut loc in perioada menționata, toate au fost inregistrate la arderi necontrolate…

- Echipajele din cadrul ISU Arad au fost puse in alerta de un apel la 112 și s-au mobilizat la locul unui incendiu de vegetație care amenința sa se extinda la mai multe locuințe. Dupa aproximativ trei ore de lupta cu flacarile, intervenție ingreunata de vant, incendiul a fost stins. Au ars aproximativ…

- Un incendiu de vegetație la periferia Atenei a distrus doua case și mai multe mașini. Flacarile au avansat rapid din cauza vantului puternic. Zeci de oameni au fost evacuați fara ca cineva sa fie ranit, in timp ce 130 de pompieri au fost trimiși in zona.

- O femeie de 82 de ani a murit intr-un incendiu de vegetatie uscata ce a avut loc astazi, 15 aprilie 2022, in municipiul Brad, victima fiind cunoscuta de vecini pentru ca isi curata frecvent terenul cu ajutorul focului deschis, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Hunedoara. Pompierii…

Un incendiu de vegetație uscata a izbucnit marți in zona Frasinet- Valea Ierii. La stingere au participat și localnicii pana la sosirea pompierilor. Zeci de incendii de vegetație uscata au izbucnit...