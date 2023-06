Armata si paramilitarii aflati in razboi in Sudan au incheiat un nou armistitiu de 72 de ore cu incepere de duminica, a anuntat sambata diplomatia saudita, noteaza AFP, citat de Agerpres.

"Regatul Arabiei Saudite si Statele Unite anunta acordul reprezentantilor Fortelor armate sudaneze si ai Fortelor de sprijin rapid pentru o incetare a focului in tot Sudanul pentru o perioada de 72 de ore incepand de duminica", a indicat unui comunicat al Ministerului saudit de Externe.

