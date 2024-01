Sud-coreenii de pe coasta de est, îndemnați să se evacueze după alertele de tsunami din Japonia In provincia sud-coreeana Gangwon, autoritațile au avertizat locuitorii sa ia masuri de precauție și sa se evacueze spre zone mai inalte, in urma avertizarilor de tsunami venite dupa cutremurul puternic din Japonia. Autoritațile din provincia sud-coreeana Gangwon au avertizat locuitorii sa ia masuri de precauție și sa se evacueze spre zone mai inalte dupa ce un cutremur masiv a lovit luni nordul și centrul Japoniei și a declanșat avertizari de tsunami, relateaza Reuters. Agenția de meteorologie din Coreea de Sud a anunțat anterior ca nivelul marii in unele parți ale provinciei Gangwon,… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

