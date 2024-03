Stiri pe aceeasi tema

- Capitanul Angliei, Owen Farrell, ar putea avea asupra rugby-ului francez acelasi efect pe care l-a avut candva Jonny Wilkinson, castigator al Cupei Mondiale din 2003 cu nationala "Trandafirului", a declarat antrenorul echipei Racing 92 Paris, Stuart Lancaster, scrie BBC, potrivit Agerpres.Farrell…

- Demis din functia de antrenor al echipei franceze Montpellier in noiembrie 2023, englezul Richard Cockerill a fost numit selectioner al nationalei de rugby a Georgiei, dar si antrenor al clubului georgian Black Lion, a anuntat joi Federatia de rugby din aceasta tara, scrie AFP.In varsta de 53 de…

- Un set de sase tricouri purtate de Lionel Messi pe parcursul triumfator al Argentinei la Cupa Mondiala din 2022 din Qatar, inclusiv cel de la finala cu Franta, a fost vindut cu 7,8 milioane de dolari la licitatie, joi, a anuntat Sotheby’s. Pretul de vinzare, care include taxele si comisioanele, este…

- Echipa de rugby fanion a Banatului si-a prezentat ieri noul antrenor dupa plecarea lui Valentin Calafeteanu. SCM USV Timisoara l-a numit pe post pe Mugur Preda, fost antrenor la Steaua si Gloria Buzau, in tara, precum si in cadrul loturilor nationale. Preda (44 ani) a antrenat si in Franta iar anul…

- Nationala de handbal feminin a Frantei este prima semifinalista a Campionatului Mondial, dupa ce a invins marti, in primul sfert de finala, reprezentativa Cehiei, scor 33-22 (18-16). Romania a incheiat CM pe locul 12.Cehia, antrenata de Bent Dahl de la SCM Ramnicu Valcea, va juca pentru clasarea…

- Doi barbati aflati la munca in Franta au fost dati disparuti, dupa ce mama lor, din judetul Neamt, nu a mai putut lua legatura cu ei din luna iunie, potrivit news.ro. Reprezentantii Inspectoratului de Politie al Judetului Neamt au anuntat ca politistii din cadrul Sectiei de Politie Rurala…

- Campioana Volei Alba Blaj a invins CSM Lugoj, in derby-ul penultimei etape a Diviziei A1 la volei feminin, scor 3-0 (25-20, 25-17, 25-14), in partida disputata sambata, pe „Alba Blaj” Arena. Echipa din „Mica Roma”, venita dupa victoria de senzație din Liga Campionilor, din Franța, 3-0 cu Volero Le Cannet,…

- „Nu poți trezi din somn pe cineva care se preface ca doarme”. Așa suna un vechi proverb ce dateaza din timpul civilizației persane, una dintre cele mai mari și mai vechi din istoria omenirii. Aceasta zicala are cumva darul sa te puna pe ganduri, mai ales cand acel „cineva” este Iranul, o țara care de…