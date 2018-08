Stiri pe aceeasi tema

- Un grav accident aviatic a avut loc astazi in judetul Suceava, in zona Fratautii Vechi in timpul unor zborori de antrenament. Purtatorul de cuvant al ISU Suceava, Alin Galeata a declarat pentru ZIUA de Constanta ca 2 avioane de mici dimensiuni s au ciocnit in zbor, iar ulterior s au prabusit in afara…

- Trupul unei femei in varsta de 69 de ani, din comuna Moldova Sulita, a fost recuperat de salvatorii de la ISU Suceava, dupa ce a fost luata de ape pe raza localitatii Benia, informeaza Agerpres.ro Purtatorul de cuvant al ISU Suceava, Alin Galeata, a spus, miercuri, ca, potrivit unui apel la 112, femeia,…

- UPDATE – ora 18:21 Pompierii suceveni au intervenit, astazi, la Vatra Moldovitei si Brodina pentru evacuarea apei din mai multe gospodarii inundate, in urma ploilor cazute in ultimele ore. Purtatorul de cuvint al ISU Suceava, Alin Galeata: http://www.radioiasi.ro/wp-content/uploads/sites/6/2018/07/24-iul-rdj-17-A-Galeata.mp3…

- Pompierii militari suceveni intervin in zona Vatra Moldovitei si Brodina pentru evacuarea apei din mai multe gospodarii inundate in urma ploilor cazute in ultimele ore, a informat purtatorul de cuvant al ISU Suceava, Alin Galeata. INHGA a emis, marti, o avertizare cod portocaliu de inundatii pentru…

- Doua surori, de 13 și 16 ani, au murit, joi, dupa ce s-au inecat in raul Moldova, in localitatea Capu Codrului, din Suceava. Fetele, impreuna cu o alta prietena, erau la scaldat, transmite corespondentul MEDIAFAX. Purtatorul de cuvant al ISU Suceava, Alin Galeata, a declarat, joi, corespondentului…

- Inundatii in Teleorman dupa ploile torentiale de joi seara. In doar cateva ore, sute de gospodarii, curti si strazi au fost invadate de puhoaie. Prapad a fost si in judetele Neamt, Vrancea si Suceava. In localitatea suceveana Valea Moldovei, patru oameni, precum si sute de oi, au ramas izolati de ape.…

- Ploile torentiale provoaca probleme in judetul Suceava, unde patru persoane si sute de oi au ramas izolate de ape. Doua anexe de gospodarii au ars dupa ce au fost lovite de trasnet, iar mai multe curti au fost inundate.

- Purtatorul de cuvant al ISU Suceava, Alin Galeata, a spus ca accidentul a avut loc in localitatea Ratos, iar la fata locului echipajele de descarcerare au gasit in masina o fata si un baiat inconstienti."Cei doi ocupanti ai autoturismului au fost extrasi, inconstienti. (...) Din nefericire, dupa manevrele…