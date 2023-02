Stiri pe aceeasi tema

- Primarul comunei Scheia (Suceava), colonelul in rezerva Vasile Andriciuc (PNL), a fost retinut pentru 24 de ore sub acuzația de abuz in serviciu, a informat, vineri, Parchetul de pe langa Judecatoria Suceava, conform Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Polițiștii din Orhei deplasandu-se cu automobilul de serviciu pe strada 31 August din oraș au oprit la o trecere de pietoni pentru a ceda trecerea unui copil. Dupa staționare, mașina de serviciu a fost tamponata din spate de catre un VAZ 2109, care a fost la un pas de a lovi copilul și care dupa impactul…

- Legiștii din Institutul Național de Medicina Legala Mina Minovici au trimis expertiza lor catre dosarul penal in care un preot sucevean este suspect ca l-a inecat pe un bebeluș in 2021, iar concluziile sunt diferite. La inceputul anului 2023, medicii de la Institutul Național de Medicina Legala Mina…

- Un barbat din Patrauți a fost condamnat zilele trecute pentru comiterea infracțiunii de ultraj judiciar, fapta comisa fața de un procuror de la Parchetul de pe langa Judecatoria Suceava.Mugurel Burduja a fost condamnat la pedeapsa rezultanta de 3 ani, 3 luni si 220 zile inchisoare, insa se afla ...

- Barbatul in varsta de 44 de ani a așteptat sa se lase intunericul și a profitat de neatenția muncitorilor moment in care a furat cele doua cutii care conțineau banda led și instalație de Craciun.„Cercetarile sunt efectuate, sub coordonarea unui procuror de la Parchetul de pe langa Judecatoria Targoviste,…