Suceava: Nuntă cu circa 100 de persoane întreruptă de poliţişti Politistii au intrerupt o nunta la care erau circa o suta de persoane ce se desfasura la restaurantul unui hotel din Suceava si au aplicat amenzi organizatorului si administratorului unitatii in valoare totala de 6.000 de lei. Potrivit IPJ Suceava, pe 4 aprilie, politistii suceveni au organizat o actiune pe linia verificarii modului de respectare a masurilor dispuse privind instituirea starii de alerta pentru prevenirea raspandirii SARS-CoV-2 de catre agentii economici. In baza unor informatii cu privire la desfasurarea unui eveniment la sala de evenimente a restaurantului din cadrul unei unitatii… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

