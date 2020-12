Stiri pe aceeasi tema

- Structurile MAI, Directia Silvica si Garda Forestiera din judetul Suceava, in cadrul actiunilor de combatere a infractiunilor silvice, au aplicat in acest an amenzi si au confiscat material lemnos in valoare de peste un milion de euro, se arata in rapoartele prezentate in sedinta de vineri convocata…

- Inspectia Muncii a aplicat amenzi in valoare de 3 milioane de lei, in urma actiunilor de control desfasurate in perioada 9 - 14 noiembrie 2020, pentru incalcarea prevederilor legale in domeniul relatiilor de munca si al securitatii si sanatatii in munca Astfel, Inspectia Muncii, prin inspectoratele…

- In data de 4 noiembrie 2020, in jurul orei 20.00, jandarmii montani din cadrul Postului de Jandarmi Vata de Jos au observat, in municipiul Brad, un camion inmatriculat in judetul Alba, incarcat cu material lemnos prelucrat. In urma verificarii avizului de insoțire, jandarmii montani au constatat…

- Saptamana trecuta, polițiștii argeșeni, impreuna cu specialiștii Biroului Garda Forestiera Județeana Argeș din cadrul Garzii Forestiere Ploiești, precum si alti specialisti silvici, au verificat depozite de material lemnos, firme de exploatare, dar si transportatori de material lemnos si persoane fizice.…

- Depozite de material lemnos, firme de exploatare, dar si transportatori de material lemnos si persoane fizice au fost verificate ieri, in cadrul actiunii ”Action Day Forestry”, desfașurate de polițiștii argeșeni, impreuna cu specialiștii Garzii Forestiere Ploiești – Biroul Garda Forestiera Județeana…

- In urma activitatilor desfasurate de politistii vranceni pe linia prevenirii și combaterii faptelor ilegale din domeniul silvic, au fost aplicate 45 de sanctiuni contravenționale si au fost confiscați peste 132 metri cub de material lemnos, in valoare de 34.522 de lei. In perioada 12 -18 octombrie a.c.,…

- Polițiștii din cadrul Serviciului de Ordine Publica Arges – Biroul de Combatere a Delictelor Silvice, impreuna cu specialiști din cadrul Garzii Forestiere Ploiești, au acționat pe linia combaterii sustragerii, transportului și comercializarii de material lemnos fara forme legale, finalizand verificarile…

- Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti (DGPMB) a organizat, in noaptea de sambata spre duminica, 40 de filtre in diferite puncte din oras, iar 200 de politisti au verificat peste 720 de autovehicule, au legitimat 890 de persoane si au aplicat amenzi in valoare de peste 20.500 de lei.