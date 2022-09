Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii locali au depistat ieri, pe un bulevard din Timișoara, mai mulți tineri care fumau țigari care conțineau substanțe psihoactive, in miezul zilei. „Polițiștii locali aflați in patrulare in cursul zilei de ieri, in jurul orei 14, au observat pe bulevardul General Dragalina, in fața unui hostel…

- Sancțiuni in valoare 32.500 de lei in luna august, aplicate de polițiștii locali la șantierele cu nereguli din Timișoara. Polițiștii locali continua monitorizarea locațiilor in care sunt organizate șantiere, cu scopul prevenirii incalcarii normelor privind gestionarea deșeurilor și luarea masurilor…

- In data de 12 august 2022, in jurul orei 01:10, politistii Biroului de Ordine Publica Brad au oprit in trafic, pe strada Moților, din municipiul Brad, autoturismul condus de un tanar de 21 de ani, din municipiul Brad. In urma controlului autoturismului, in portbagajul acestuia politistii au…

- 3 migranți din India, fara documente asupra lor, depistați de polițiștii locali in Timișoara. Polițiștii locali aflați in patrulare pe raza municipiului au depistat in data de 30.07.2022, in jurul orei 21.00, pe strada Remus, un grup de trei barbați care pareau a fi migranți și...

- Polițiștii locali au acționat și in acest sfarșit de saptamana pentru luarea masurilor legale in cazurile de tulburare a liniștii publice, prin muzica la intensitate ridicata, pe timp de noapte, pentru aplanarea de scandaluri și sancționarea celor care au turat motoarele la maxim, deranjand locatarii…

- Barbat aflat in stare de ebrietate, reținut de polițiștii locali dupa ce a agresat o tanara in zona Unirii. Polițiștii locali aflați in patrulare in seara zilei de sambata, 16.07.2022, in Piața Unirii din Timișoara, au fost sesizați in jurul orei 20.15, de catre o tanara de 21 de ani, cu privire la…

- Sambata in jurul orei 17 in județul Arad s-a petrecut tragedie. Un tanar și-a pierdut viața pe șoseaua pe care conducea i motocicleta. Din cercetarile efectuate de polițiști a reieșit ca un tanar de 19 ani, din municipiul Timișoara, care conducea o motocicleta pe D.N.7, dinspre Otvoș spre Conop, la…

- Mașinile abandonate pe raza orașului le dau in continuare batai de cap polițiștilor locali din Timișoara. Numai de la inceputul anului oamenii legii au luat in evidența aproximativ 1000 de astfel de autoturisme, iar peste 600 dintre ele au fost deja ridicate de pe domeniul public.