Subscrieri de 555 milioane de euro pe titlurile de stat puse în vânzare de Ministerul Finanțelor Obligațiunile guvernamentale pentru populație in programul Fidelis au acumulat in sistemul pieței peste 13.600 de ordine. Peste jumatate de subscrieri au fost pentru titlurile denominate in euro, iar volumul agregat al participarii depașește nivelul mediu al unei tranșe de la Fondul Monetar Internațional de la sfarșitul anilor ’90, cand Romania avea inca dificultați de a ieși sa obțina finanțare din piețele private, precizeaza profit.ro. Volumul subscrierilor pe cele 3 emisiuni de titluri de stat puse in vanzare de Guvern a fost robust și in ultima zi de subscriere, iar valoarea totala a plasamentelor… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

Sursa articol si foto: ziarmm.ro

Stiri pe aceeasi tema

