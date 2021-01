Subprefectul judetului Timis, Elena Popa, a murit in urma luptei cu Covid-19

Subprefectul judetului Timis, Elena Popa, a murit in acesta dimineata.Aceasta fusese diagnosticata cu COVID 19 in luna decembrie a anului trecut.Elena Popa si a pierdut viata la un an de cand fusese numita subprefect.Iata mesajul de condoleante transmis pe Facebook de catre Institutia Prefectului Judetul Timis:Cu adanc regret, colectivul Institutiei Prefectului Judetul Timis anunta decesul subprefectului Elena Popa.Transmitem sincere condoleante familiei indoliate Dumnezeu sa o odihneasca in pac ...