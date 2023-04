Stiri pe aceeasi tema

Referitor la decizia de joi dimineața a subprefectului PSD Bogdan Minciunescu de a nu mai formula recurs in dosarul Bulevardului Pardon din Campulung Muscel. prefectul PNL Radu Perianu, aflat in concediu, a reacționat. El a postat pe Facebook urmatoarea declarație: Citește și: Bulevardul Pardon, eliberat…

Subprefectul de Argeș Bogdan Minciunescu (PSD) a susținut joi (13 aprilie) dimineața, la sediul Instituției Prefectului, o declarație de presa referitoare la un subiect fierbinte pentru campulungeni: Bulevardul „Pardon", artera principala de circulație din municipiul de la poalele Mateiașului, blocata…

Este vorba despre o speta extrem de simpla: un dezvoltator a primit aprobarea de la primar sa faca un bloc in Chiajna, pe un teren de 700 metri patrati, aflat printre case. Recent, femeia a reusit sa obtina in instanta suspendarea si celei de-a doua autorizatii de construire emisa ilegal. „Am castigat…

Colegiul Național Bogdan Petriceicu Hașdeu din Buzau, Romania, a fost impus de instanța de judecata sa ștearga din registrele școlii nota 2 la purtare pe care i-a dat-o unui elev in 2018. Decizia aparține Tribunalului Buzau și poate fi atacata cu recurs in 15 zile, scrie presa din Romania, transmite…

Rezultate inregistrate in partidele disputate, duminica, in etapa a doua a play-out-ului Ligii a II-a:Metaloglobus – Minaur Baia Mare 0-0

Potrivit reprezentantului Guvernului in teritoriu este vorba despre exercitarea dreptului de tutela administrativa pentru hotarari ale Consiliului Local Ostrov, adoptate cu incalcarea Codului administrativ Dosarele nr.1881 118 2023, 1876 118 2023, 1874 118 2023, 1880 118 2023, 1877 118 2023 si 1879 118 2023

Gabriel Oprea a fost achitat in prima instanța in dosarul morții polițistului Bogdan Gigina. Tribunalul București a decis achitarea lui Gabriel Oprea pentru ucidere din culpa, ca „fapta nu exista".

Curtea de Apel Bucuresti a respins, vineri, ca neintemeiata, o contestatie depusa de fostul primar al Capitalei Sorin Oprescu prin care solicita anularea condamnarii de 10 ani si 8 luni inchisoare primita intr-un dosar de coruptie.