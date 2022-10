Stiri pe aceeasi tema

- Submarinul rusesc cu propulsie nucleara K-329 Belgorod, care a fost pus in mișcare in luna iulie a fost gasit in imaginile surprinse din satelit. Submarinul disparuse o perioada, ceea ce starnise temeri cu privire la un test nuclear facut de Vladimir Putin. Submarinul poarta torpile nucleare Poseidon…

- Au aparut noi imagini din satelit cu submarinul nuclear rusesc Belgorod, publicate de site-ul navalnews.com. Uriașul a fost suprins ieșind la suprafața in zona Arctica, mai precis in Marea Barents din nordul Rusiei.

- Submarinul nuclear rusesc Belgorod, inarmat cu "torpila Apocalipsei", a fost semnalat in Marea Barents. Experții avertizeaza ca torpilele lansate de pe acest submarin ar putea provoca unde radioactive care ar face ca zonele de coasta țintite sa fie nelocuibile timp de decenii. Potrivit presei britanice,…

- Locuitorii din Belgorod au publicat online, aseara, imagini cu "stalpi de lumina" observati pe cerul orasului. Oamenii au raportat ca astfel de "stalpi" sunt vizibili și din Moscova, Murmansk și chiar Omsk.

- Kremlinul este pregatit de o escaladare semnificativa, deoarece Rusia pierde teren pe campul de lupta, scrie stiri.tvr.ro. Temerile legate de sugestiile anterioare ale lui Putin ca ar putea recurge la astfel de tactici au crescut luni, dupa apariția unor informații despre un tren operat de divizia nucleara…

- Submarinul nuclear rus K-329 Belgorod a „disparut” de la baza sa și a fost mobilizat in Oceanul Arctic unde urmeaza a testa, cel mai probabil in Marea Kara, aflata la nord de Siberia, noua torpila nucleara „Poseidon”, supranumita „Arma Apocalipsei”, se arata intr-un raport secret al NATO citat de publicația…