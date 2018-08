Stiri pe aceeasi tema

- BACALAUREAT 2018, sesiunea a doua. Sesiunea august - septembrie 2018 incepe cu probele scrise, programate dupa urmatorul calendar: 20 august - Limba si literatura romana, 21 august - Limba si literatura materna, 22 august - proba obligatorie a profilului si 23 august - proba la alegere a profilului…

- EDU.RO REZULTATE BACALAUREAT 2018. Afisarea primelor rezultate, care se va face in centrele de examen si pe site-ul bacalaureat.edu.ro, este prevazuta pentru data de 4 iulie, pana la ora 12,00. In aceeasi zi, vor putea fi depuse contestatiile, in intervalul orar 12,00 - 16,00. Rezultatele finale…

- Documente atasate: Modele subiecte istorie bacalaureat 2018 Barem istorie bacalaureat 2018 SUBIECTE ISTORIE BACALAUREAT 2018. Probele scrise ale examenului de bacalaureat au inceput, luni, cu testul de Limba si literatura romana. VEZI SI: BAREME ROMANA BAC 2018 EDU.RO: Cum se rezolvau subiectele…

- Absolventii de liceu de la profilul real care au sustinut, luni, proba scrisa la Limba si literatura romana la examenul de Bacalaureat au avut de scris un eseu in care sa prezinte un text liric apartinand lui Tudor Arghezi sau Mihai Eminescu, la alegere, in timp ce absolventii de la profilul uman…

- Absolventii de liceu de la profilul real care au sustinut, luni, proba scrisa la Limba si literatura romana la examenul de Bacalaureat au avut de scris un eseu in care sa prezinte un text liric apartinand lui Tudor Arghezi sau Mihai Eminescu, la alegere, in timp ce absolventii de la profilul uman au…

- BACALAUREAT 2018 EDU.RO: SUBIECTE ROMANA BAC 2018. Probele scrise ale examenului de Bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2018, incep luni, 25 iunie, cu testul de Limba si literatura romana - proba E)a). Marti, 26 iunie, se va desfasura proba la Limba si literatura materna - E)b): maghiara, germana,…

- Ministerul Educatiei Nationale (MEN) anunta ca 136.871 de candidati din toate promotiile s-au inscris pentru sustinerea examenului de bacalaureat ale carui probe scrise incep, luni, si se vor sustine in 440 de centre din intreaga tara. Afisarea primelor rezultate, in centrele de examen si pe site-ul…

- Elevii de clasa a VIII-a, care au sustinut, luni, proba scrisa la Limba si literatura romana la Evaluarea Nationala au avut de argumentat apartenenta la genul epic a unui text la prima vedere, precum si de redactat o naratiune in care sa relateze o intamplare din Cetatea Alba Carolina, transmite News.ro…