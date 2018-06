Stiri pe aceeasi tema

- Peste 136.000 de candidati din toate promotiile s-au inscris pentru sustinerea examenului de bacalaureat ale carui probe scrise incep, luni, si se vor sustine in 440 de centre din intreaga tara. Afisarea primelor rezultate, in centrele de examen si pe site-ul bacalaureat.edu.ro, este prevazuta pentru…

- Aproape 127.000 de candidati vor sustine luni prima proba, la Limba si Literatura Romana, din cadrul Bacalaureatului. Examenul va incepe la ora 09:00 si dureaza trei ore, insa accesul candidatilor in centrele de examen se va face pana la ora 8:30.Luni, absolventii de liceu sustin examenul…

- Probele scrise din prima sesiune la Bacalaureat 2018, incep luni, 25 iunie. Marti, 26 iunie, se va desfasura proba la Limba si literatura materna – E)b): maghiara, germana, sarba, slovaca, croata, turca, ucraineana și italiana. Miercuri, 27 iunie, va avea loc proba obligatorie a profilului – E)c). Data…

- Incep probele scrise ale examenului de bacalaureat. Peste 4200 de elevi din Bihor s-au inscris la sesiunea de vara a examenului de maturitate. Prima proba scrisa va fi cea la Limba și literatura romana – Ea) și va avea loc luni, 25 iunie. Ulterior, proba la Limba și literatura…

- Elevii de clasa a VIII-a, care au sustinut, luni, proba scrisa la Limba si literatura romana la Evaluarea Nationala au avut de argumentat apartenenta la genul epic a unui text la prima vedere, precum si de redactat o naratiune in care sa relateze o intamplare din Cetatea Alba Carolina, transmite News.ro…

- Absolventii de clasa a VIII-a sustin azi, 11 iunie proba scrisa la Limba si literatura romana, acesta fiind primul examen din cadrul Evaluarii Nationale din acest an. Urmatoarea proba, fiind programata miercuri, 13 iunie, la Matematica. Elevii care apartin minoritatilor nationale vor sustine proba scrisa…

- Luni are loc prima proba scrisa, la Limba si literatura romana, din cadrul Sesiunii Speciale a Bacalaureatului din acest an. Urmatoarele probe se vor desfasura la disciplina obligatorie si la cea aleasa de candidat in functie de profilul studiat, potrivit calendarului transmis de Ministerul Educatiei…