Fostul vicepresedinte american Mike Pence i-a criticat miercuri pe membrii propriului sau partiu care au atacat FBI-ul in ultimele zile in legatura cu percheziția de la proprietatea fostului președinte Donald Trump din Florida.

Biroul Federal de Investigații (FBI) cauta documente clasificate legate, printre altele, de arme nucleare, la proprietatea fostului președinte american Donald Trump din Florida, noteaza Washington Post, citand surse.

Un barbat inarmat și echipat cu vesta antiglonț s-a apropiat de sediul FBI din Ohio. Acesta a fugit dupa un schimb de focuri cu poliția, potrivit autoritaților.

Directorul FBI, Christopher Wray, a revenit miercuri asupra amenințarilor de pe rețelele de socializare la adresa sa și a altor ofițeri de poliție, dupa percheziția fara precedent efectuata de agenția sa la proprietatea Mar-a-Lago a fostului președinte Donald Trump.

Fostul vicepreședinte Mike Pence și-a exprimat "profunda ingrijorare" in legatura cu percheziția efectuata de FBI la reședința fostului președinte Donald Trump din complexul sau Mar-a-Lago din Palm Beach, Florida.

Sportivul roman Denis Iovescu, a devenit campion mondial la Karate Do, dupa ce s-a impus la categoria -85 kilograme, in finala competiției organizate in Florida (Statele Unite) de catre World Union Karate Do Federation (WUKF), transmite Mediafax.

Fostul presedinte american Donald Trump a declarat, joi, ca nu exclude posibilitatea de a-l selecta pe Ron DeSantis, guvernatorul statului Florida, pentru pozitia de candidat la functia de vicepresedinte in scrutinul prezidential din 2024, informeaza publicatia The Hill preluat de mediafax.

Fostul presedinte american da asigurari ca luarea cu asalt a Capitoliului, la 6 ianuarie 2021, in care Statele Unite se cufunda printr-o ancheta parlamentara, era "una dintre cele mai mari manifestatii din Istorie pentru a-i reda Americii maretia", relateaza AFP, potrivit news.ro.