Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 27 de persoane au fost retinute in cursul protestelor desfasurate in orasul american Seattle, anunta Politia metropolitana, citata de CNN, informeaza Mediafax.Protestatarii retinuti sunt acuzati de atacuri, incendieri, distrugeri si jafuri, a declarat Carmen Brest, seful Politiei…

- Protestele au izbucnit in cel puțin 30 de orașe americane dupa moartea unui negru neinarmat George Floyd, de mana unui ofițer de poliție din Minneapolis, Minnesota. Protestatarii spun ca vor sa vada acuzații pentru toți cei patru ofițeri de poliție implicați in moartea lui Floyd. Un fost ofițer, care…

- Proteste violente au loc in zeci de orase din Statele Unite, dupa moartea lui George Floyd. Cazul barbatului de culoare care si-a pierdut viata in timp ce era imobilizat brutal de agenti de politie din Minneapolis, Minnesota a strarnit reactii puternice, scrie Mediafax.In urma confruntarlor…

- Politisti in tinuta speciala au actionat sambata seara impotriva manifestantilor care incalcau interdictia de circulatie pe timpul noptii la Minneapolis, tragand cu gaze lacrimogene si grenade asurzitoare pentru a-i indeparta de un comisariat, a constata un fotoreporter al agentiei France Presse.…

- Armata poate fi mobilizata rapid în orasul Minneapolis pentru restabilirea ordinii publice, în contextul protestelor violente izbucnite în acest oraș din SUA dupa moartea unui barbat de culoare în timp ce era imobilizat de politie, spune președintele american Donald Trump.„Putem…

- Armata SUA poate fi mobilizata rapid in orasul Minneapolis, pentru restabilirea ordinii publice in contextul protestelor violente izbucnite dupa moartea unui barbat de culoare in timp ce era imobilizat de politie.Citește și: Premierul, AMENDAT dupa poza devenita virala: Cat a scos Ludovic…

- Guvernatorul din Minnesota, Tim Walz, a declarat sambata ca va 'mobiliza in totalitate' Garda Nationala din acest stat american din cauza revoltelor ce continua, o decizie fara precedent in istoria de 164 de ani a acestei forte, transmite dpa. 'Situatia din Minneapolis nu mai are legatura…

- Orașul american Minneapolis e in stare de urgența de la moartea brutala a afro-americanului George Floyd, 46 de ani. Polițistul considerat vinovat pentru decesul lui, Derek Chauvin, 44 de ani, și-a cunoscut victima: au lucrat in același local, scrie NY Post. Guvernatorul statului Minnesota, Tim Walz…