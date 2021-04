Stiri pe aceeasi tema

- Denuclearizarea va ramane in centrul politicii americane fata de Coreea de Nord si orice abordare va trebui facuta in coordonare cu aliatii apropiati ai SUA, precum Japonia si Coreea de Sud, a declarat joi purtatorul de cuvant al Departamentului de Stat, Ned Price, transmite Reuters preluat de agerpres.…

- Statele Unite si-au manifestat joi sprijinul fata de decizia europenilor de a retrage rezolutia impotriva Iranului pe care intentionau sa o depuna la Consiliul guvernatorilor al Agentiei Internationale a Energiei Atomice (AIEA) si au declarat ca spera ca Teheranul va fi de acord acum sa dialogheze…

- Statele Unite au cerut luni Arabiei Saudite sa desfiinteze unitatea de elita apropiata de printul mostenitor Mohammed bin Salman, deja sanctionata pentru rolul avut in asasinarea jurnalistului Jamal Khashoggi, informeaza AFP. "Cerem Arabiei Saudite sa desfiinteze acest grup si sa adopte reforme institutionale…

- Statele Unite au facut apel joi la "retinere" in Armenia si au cerut fortelor armate din aceasta tara sa nu se amestece in sfera politica, informeaza AFP preluat de agerpres. "Monitorizam situatia indeaproape", a declarat purtatorul de cuvant al Departamentului american de Stat, Ned Price, in legatura…

- Biden a declarat ca decretul va permite administratiei sale ”sa ii sanctioneze imediat pe liderii militari care au facuts lovitura de stat, interesele lor comerciale, precum si pe membrii apropiati ai familiei”. Presedintele a spus ca Washingtonul va identifica in aceasta saptamana primul grup de persoane…

- Statele Unite i-au indemnat miercuri pe rebelii houthi din Yemen "sa inceteze imediat agresiunile", dupa un atac impotriva unui aeroport international din Arabia Saudita, noteaza AFP. "Condamnam atacul comis de houthi astazi", a spus purtatorul de cuvant al Departamentului de Stat, Ned…

- Statele Unite au denuntat marti utilizarea fortei impotriva protestatarilor care se opun loviturii de stat militare din Myanmar, reinnoind apelul la respectarea libertatii de exprimare a poporului birmanez, transmite AFP preluat de agerpres.