- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a salutat duminica acordul de impartire a puterii semnat intre cei doi lideri rivali in Afganistan si i-a indemnat sa-si continue eforturile in favoarea pacii, potrivit AFP, DPA si Reuters. "Salut decizia luata de conducatorii politici afgani de a-si rezolva…

- Seful diplomatiei americane, Mike Pompeo, a sosit luni la Doha, in Qatar, unde va avea pentru prima data intrevederi cu lideri ai talibanilor, la trei saptamani dupa semnarea unui acord istoric deja amenintat, noteaza AFP, citata de Agerpres. Secretarul de stat american "se va intalni cu responsabili…

- Secretarul de stat american Mike Pompeo a sosit luni dimineata intr-o vizita inopinata la Kabul, in incercarea de a salva un acord istoric incheiat intre Washington si talibani la sfarsitul lunii februarie, dar subminat de dispute politice si violentele care continua, potrivit Reuters si AFP.Cu…

- Seful diplomatiei americane Mike Pompeo a acuzat luni China ca "seamana dezinformare si zvonuri abracadbrante" cu privire la originea coronavirusului, informeaza AFP, potrivit Agerpres.El a avut o convorbire telefonica cu Yang Jiechi, cel mai inalt responsabil al Partidului Comunist Chinez…

- Statele Unite se ”opun ferm” formarii unui ”guvern paralel” in Afganistan, unde seful statului in exercitiu, reales in mod oficial, si principalul sau adversar au depus luni amandoi juramantul de presedinte al tarii, relateaza AFP.Seful diplomatiei americane Mike Pompeo a salutat insa declaratiile…

- Seful diplomatiei americane Mike Pompeo a numit drept 'virusul Wuhan' noul coronavirus aflat la originea unei epidemii ce ingrijoreaza autoritatile din lumea intreaga, cu riscul de a provoca indignarea Chinei, noteaza France Presse, potrivit Agerpres.Secretarul de stat american a evocat pentru…