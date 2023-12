SUA vor să cumpere până la 3 milioane de barili de ţiţei, pentru rezerva strategică a ţării Administratia presedintelui Joe Biden a efectuat anul trecut cea mai mare vanzare de pana acum din rezerva strategica, de 180 de milioane de barili, pentru a incerca sa limiteze cresterea pretului petrolului dupa ce a inceput razboiul Rusiei impotriva Ucrainei, in februarie 2022. Departamentul pentru Energie a declarat in octombrie ca va cumpara petrol pentru rezerva la 79 de dolari pe baril sau mai putin, dupa ce a primit in medie aproximativ 95 de dolari pe baril din vanzarile de urgenta de anul trecut. Acesta planifica sa lanseze oferte lunare de cumparare a titeiului pentru rezerva de urgenta… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

