Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite au confirmat vineri o serie de sanctiuni impotriva Belarusului, dupa deturnarea la Minsk, duminica, a unui avion Ryanair cu destinatia Vilnius si arestarea unui jurnalist de opozitie aflat la bordul acestuia, informeaza AFP. In plus fata de masurile deja anuntate in ultimele saptamani,…

- Austrian Airlines a anulat joi, 27 mai, un zbor de la Viena la Moscova, din cauza ca nu a primit unda verde din Rusia pentru o schimbare de traiectorie pentru evitarea spațiului aerian al Belarusului, a anuntat compania austriaca, potrivit AFP si Reuters, citate de Agerpres.Autoritatile ruse nu ne-au…

- Austrian Airlines a anulat joi un zbor de la Viena la Moscova, din cauza ca nu a primit unda verde din Rusia pentru o schimbare de traiectorie destinata evitarii spatiului aerian al Belarusului, a anuntat compania austriaca, potrivit AFP si Reuters.''Autoritatile ruse nu ne-au dat autorizatia''…

- BUCUREȘTI, 25 mai - Sputnik. Deși au anunțat deschiderea unei anchete privind incidentul cu avionul companiei Ryanair, liderii europeni reuniți la Bruxelles au luat mai multe decizii prin care sancționeaza Belarus. Astfel, la reuniunea Consiliului European s-a decis ca Belarus sa fie sancționat…

- Un pachet de investitii ale Uniunii Europene în Belarus, în valoare de 3 miliarde de euro, va ramâne blocat pâna când tara va trece la democratie, a declarat, luni, presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, transmite Reuters, potrivit News.ro.”Vom pune…

- Uniunea Europeana si NATO au cerut efectuarea unei anchete internationale dupa ce un avion al companiei Ryanair ce efectua un zbor Atena-Vilnius a fost constrans de autoritatile belaruse sa aterizeze la Minsk. ”In realizarea acestui act coercitiv, autoritatile din Belarus au pus in pericol siguranta…

- Uniunea Europeana si NATO au cerut efectuarea unei anchete internationale dupa ce un avion al companiei Ryanair ce efectua un zbor Atena-Vilnius a fost constrans de autoritatile belaruse sa aterizeze la Minsk, transmite luni Reuters. ''In realizarea acestui act coercitiv, autoritatile din Belarus…

- Cei care sunt vinovați de deturnarea avionului Ryanair la Minsk și reținerea jurnalistului de opoziție Roman Protasevici trebuie sa fie sancționați, a declarat luni președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Declarația vine cu câteva ore înaintea reuniunii extraordinare…