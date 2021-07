Stiri pe aceeasi tema

- O virusologa chineza, directoare a unuia dintre laboratoarele Institutului de Virusologie Wuhan, a negat înca o data, într-un interviu publicat luni în jurnalul New York Times, teoria potrivit careia virusul la originea COVID-19 ar fi putut scapa din institutia sa, noteaza AFP și Agerpres.…

- Statele Unite vor achizitiona 500 de milioane de doze de vaccin anti-COVID-19 Pfizer/BioNTech pentru a le dona altor tari, au informat miercuri publicatiile New York Times si Washington Post. Presedintele american Joe Biden urmeaza sa faca anuntul la summit-ul G7 de saptamana aceasta, potrivit Washington…

- Washington a anuntat joi ca 75% din 80 milioane de doze de vaccinuri anti-Covid promise de Statele Unite tarilor straine de acum si pana la sfarsitul lunii iunie vor fi distribuite prin dispozitivul Covax, conform AFP.

- Presedintele american Joe Biden va trimite cel putin 20 de milioane de vaccinuri pentru Covid-19 in strainatate, pana la sfarsitul lunii iunie, fiind pentru prima oara cand Statele Unite vor livra vaccinuri autorizate pentru utilizare pe plan intern, transmite Reuters. Masura marcheaza o schimbare…

- Președintele SUA, Joe Biden, a declarat marți ca aproape jumatate dintre liderii lumii i-au cerut vaccinuri anti-Covid-19, reafirmandu-și promisiunea de ajutor, dar ramanand evaziv asupra datelor. „Toate țarile lumii se uita la noi”, a spus el in timpul unei discuții cu guvernatorii statelor.…

- Presedintele american Joe Biden a afirmat marti ca 40% dintre liderii planetei i-au solicitat vaccinuri anti-COVID-19 si a reiterat ca va acorda ajutor, insa fara sa precizeze vreun calendar in acest sens, informeaza AFP, citata de Agerpres."Toate tarile din lume se intorc spre noi", a explicat marți…

- Președintele SUA, Joe Biden, a declarat marți ca aproape jumatate dintre liderii lumii i-au cerut vaccinuri anti-Covid-19, reafirmându-și promisiunea de ajutor, ramânând însa evaziv în ceea ce privește momentul, potrivit AFP.„Toate țarile lumii se uita la…

- Presedintele SUA Joe Biden a salutat marti ''progresele extraordinare'' realizate in Statele Unite in ultimele luni in combaterea pandemiei de COVID-19, relateaza AFP. ''Mai avem un drum lung de parcurs (...), dar am facut progrese extraordinare'', a declarat Joe Biden de la Casa Alba, referindu-se…