Stiri pe aceeasi tema

- Numarul cazurilor de COVID-19 crește de la o zi la alta in Romania, depașind zilnic pragul de 3.000. Luni, rata de pozitivare a testelor a ajuns la 20%. Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, avertiza ca exista riscul ca peste 10 zile Romania sa aiba intre 5.000 și 7.000 de…

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, a dat asigurari luni ca in Romania sunt disponibile paturi pentru pacienti cu COVID-19 la Anestezie si Terapie Intensiva (ATI). Intrebat de ziaristi daca este adevarat ca nu mai sunt locuri la ATI, Vela a raspuns: "Nu stiu cine v-a spus. Sunt locuri la ATI. Cine a…

- Numarul cazurilor de imbolnaviri din cauza noului coronavirus a crescut intr-un mod alarmant in ultimele saptamani. Pana in prezent, in Romania s-au inregistrat peste 38.130 de cazuri de COVID-19 , iar experții in domeniu și autoritațile au un scenariu sumbru pentru urmatoara perioada. Potrivit acestora,…

- Creșterea cazurilor de coronavirus din Romania il ingrijoreaza pe Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, care a de clarat ca nu exclude luarea unor masuri zonale sau locale de restricție.

- Raed Arafat a facut declarații și premoniții sumbre, despre evoluția epidemiei de coronavirus la noi in țara. Ieri, șeful Departamentului pentru Situații de Urgența (DSU) estima ca sambata va aduce un nou record negativ - și exact asta s-a intamplat.

- Pana astazi, 18 iulie, 2.009 persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19 au decedat. Raed Arafat, directorul Departamentului pentru Situatii de Urgenta, a declarat pentru Libertatea ca Romania este pe un trend ascendent. "Așteptam sa iasa și legea promulgata astazi. Vor fi masuri care nu vor fi pe…

- "Stiu numarul cazurilor: 777. Mai ingrijorator este cresterea la terapie intensiva. Avem 261. Deja am depasit 260. Ramanem la recomandarea pentru populatie sa respecte regulile si sa respecte regulile de distantare si sa nu asculte campaniile care spun ca nu porti masca sau sa nu respecti…

- Romania se confrunta cu un nou record de cazuri de COVID-19, dupa ce au fost raportate 777 de noi imbolnaviri, insa Raed Arafat, seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, considera ca mai ingrijorator este numarul celor de la Terapie Intensiva. Raed Arafat, seful Departamentului pentru Situatii…