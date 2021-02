Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite au acordat sambata o autorizare de urgenta a vaccinului Johnson & Johnson contra Covid-19 pentru persoanele de 18 ani si peste, a anuntat Agentia Americana pentru Medicamente (FDA), scrie AFP.

- Statele Unite au acordat sâmbata o autorizatie de urgenta vaccinului companiei farmaceutice americane Johnson & Johnson împotriva COVID-19 pentru persoanele în vârsta de cel putin 18 ani, a anuntat Agentia americana pentru Medicamente…

- Statele Unite au acordat sambata o autorizatie de urgenta vaccinului companiei farmaceutice americane Johnson & Johnson impotriva COVID-19 pentru persoanele in varsta de cel putin 18 ani, a anuntat Agentia americana pentru Medicamente (FDA), noteaza Reuters si AFP preluate de agerpres. Vezi…

- Vaccinul dezvoltat cu o singura doza dezvoltat de Johnson & Johnson’s one-shot pare sigur și eficace, potrivit unor documente publicate miercuri de Administrația pentru Medicamente și Alimente din SUA (FDA), potrivit Reuters. Comisia de experți independenți ai agenției americane se va intruni vineri…

- Agenția Europeana a Medicamentului va permite utilizarea vaccinului impotriva COVID-19 dezvoltat de Johnson & Johnson pana la inceputul lunii martie, a anunțat, miercuri, Massimo Scaccabarozzi, directorul Janssen Italia, o filiala a grupului american, informeaza News.ro , care citeaza Reuters . Massimo…

- In acest test clinic care a implicat 44.000 de voluntari, eficienta vaccinului impotriva covid-19 este de 66% in America Latina si de 57% in Africa de Sud, o tara in care se afla in circulatie o varinata SARS-CoV-2 deosebit de ingrijoratoare. Este vorba despre o eficienta mai mica decat a vaccinurilor…

- Anthony Fauci, directorul Institutului National pentru Boli Infectioase si Alergii din Statele Unite, a declarat, duminica, ca obiectivul presedintelui ale Joe Biden de a livra 100 de milioane de doze de vaccinuri pentru Covid-19 in primele 100 de zile ale presedintiei sale ”este absolut posibil”,…

- Agenția globala Interpol a avertizat miercuri ca rețelele criminale organizate ar putea viza vaccinurile COVID-19, cautand sa vanda doze falsificate, potrivit Reuters. Organizatia a descoperit aproape 3.000 de site-uri web care aveau legatura cu farmacii care vindeau medicamente contrafacute.Interpol,…