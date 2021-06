Stiri pe aceeasi tema

- NATO trebuie sa raspunda la ascensiunea economica, politica și militara a Chinei, a declarat secretarul general alianței, Jens Stoltenberg, luni, inainte de summit-ul din acest an, la care participa, pentru prima oara, și președintele Joe Biden. „China se apropie de noi. Ii vedem in spatiul cibernetic.…

- Anthony Blinken, secretarul de stat al Statelor Unite ale Americii (SUA), a solicitat, vineri, Chinei, sa arate ca este dispusa sa coopereze și sa dea dovada de transparența legat de subiectul ce privește originea coronaviruslui. In contextul in care Washingtonul incearca sa stabileasca daca noul coronavirus…

- Președintele american a cerut seviciilor de informații sa investigheze originile SARS-Cov-2, ținand cont de posibilitatea ca virusul sa fi pornit din laboratorul din Wuhan. Acum mai bine de un an, Donald Trump promova aceeași teorie, iar China l-a acuzat ca incearca sa gaseasca un țap ispașitor pentru…

- China si Statele Unite sunt primii doi poluatori mondiali cu gaze de efect de sera, aflate la originea incalzirii planetei. Intelegerea lor este cruciala in succesul eforturilor internationale in vederea unei reduceri a acestor emisii. Presedintele american Joe Biden a invitat 40 de lieri din lume la…

- Doi fosti responsabili uiguri de rang înalt au fost condamnati la moarte pentru 'separatism' în regiunea autonoma Xinjiang din nord-vestul Chinei, au anuntat autoritatile locale, transmite miercuri AFP, potrivit Agerpres.Punerea în executare a sentintelor a fost suspendata…

- Taiwanul si Statele Unite au semnat primul lor acord sub administratia Biden pentru a infiinta un Grup de Lucru pentru Garda de Coasta de coordonare politica, in momentul in care actiunile maritime ale Chinei provoaca ingrijorare regionala tot mai mare, relateaza vineri Reuters. Noul guvern…

- Dialogul direct la nivel inalt intre China si SUA sub noua administratie a presedintelui american Joe Biden a inceput furtunos joi in Alaska, fiecare dintre parti criticand vehement politicile celeilalte, intr-o imagine rar vizibila a nivelului la care se afla tensiunile bilaterale, comenteaza vineri…

- Reprezentantii de rang inalt ai Statelor Unite si ai Chinei s-au intalnit, joi, in Alaska pentru prima runda de discutii bilaterale de la venirea lui Joe Biden la Casa Alba. Conform asteptarilor, relatiile au fost unele reci, cele doua parti acuzandu-se reciproc.