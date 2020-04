Stiri pe aceeasi tema

- Nu credem ca ar trebui sa intervina cineva in aceste relații", a declarat vineri un purtator de cuvant al președinției ruse despre relația Rusiei cu Arabia Saudita. Este raspunsul Kremlinului la comentariile lui Donald Trump, care a descris razboiul pentru prețul petrolului dintre Putin și Saudiți…

- Kremlinul a anuntat marti ca Statele Unite au transmis Moscovei ca presedintele american Donald Trump nu se va mai deplasa in Rusia pentru a participa la ceremoniile de la 9 mai pentru marcarea 'Zilei Victoriei', relateaza Reuters. Presedintele rus Vladimir Putin prezideaza in fiecare an parada…

- Alegerile prezidentiale din acest an din Statele Unite se afla in zodia unui nou scandal monstru care confrunta deopotriva ingerintele Rusiei lui Putin in alegeri, sustinerea extremelor de catre publicul american si confruntarea intre serviciile de intelligence americane si Presedinte.

- Consilierul pentru securitate naționala al președintelui Donald Trump, Robert O’Brien, a declarat ca nu a vazut nicio informație care sa indice ca Rusia ar face ceva pentru a incerca sa-l ajute pe președinte sa fie reales la alegerile de anul acesta, scrie AP.„In calitate de consilier pentru…

- Oficiali din cadrul serviciilor de informații ale Statelor Unite le-au spus congresmenilor americani, saptamana trecuta, ca Rusia intervine in campania electorala din 2020, urmarind sa puna la indoiala integritatea votului și sa stimuleze realegerea președintelui Donald Trump, scrie agenția Reuters,…

- Oficiali din cadrul serviciilor de informații ale Statelor Unite le-au spus parlamentarilor americani, saptamâna trecuta, ca Rusia intervine în campania electorala din 2020, urmarind sa puna la îndoiala integritatea votului și sa stimuleze realegerea președintelui Donald Trump, scrie…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a propus gratierea activistului Julian Assange, fondatorul site-ului WikiLeaks, daca ar fi declarat ca Rusia nu a fost implicata in atacurile cibernetice care au vizat Partidul Democrat din Statele Unite in anul 2016, a afirmat un avocat intr-o instanta britanica.

- Procurorii au cerut luni intre 7 si 9 ani de inchisoare impotriva lui Roger Stone, fost consilier de cursa lunga al lui Donald Trump gasit vinovat in noiembrie ca a mintit Congresul in cadrul anchetei privind ingerinta Rusiei in alegerile americane din 2016, relateaza AFP, Reuters si DPA.